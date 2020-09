Gli asintomatici presentano le medesime quantità di virus dei ricoverati | è necessario aumentare i test

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 23 settembre 2020) La quantità dipresente nel naso o nel torace di un asintomatico con SARS-CoV-2 è la medesima di una persona infettata e con sintomi classici (sintomi respiratori come tosse, raffreddore o febbre etc), il che suggerisce la possibilità che glidiano un importante contributo alla trasmissione del. Lo rivela uno studio condotto da Joon Seo Lim, del Clinical Research Center, Asan Institute for Life Sciences, Asan Medical Center, a Seul pubblicato sulla rivista Thorax. Gli esperti hanno tenuto sotto osservazione e in isolamento un gruppo di 213 individui risultati positivi al: di questi, a sei giorni dal primo tampone, e’ rimasto asintomatico quasi il 20% (41). Il tampone e’ stato anche ripetuto il 13° giorno e si e’ visto che tutti i positivi, ...