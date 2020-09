GF VIP, Tommaso Zorzi confessa in diretta la sua malattia: “Ho lo pneumococco”, cos’è e cosa deve fare (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo essere uscito per la seconda volta dalla casa del GF VIP a causa della febbre alta, Tommaso Zorzi ha finalmente raccontato a tutti la sua malattia. Il giovane ha spiegato di avere lo pneumococco, si tratta di un batterio che interessa le vie respiratorie. Questo, nei casi più intensi, può causare anche sintomi abbastanza pesanti, come febbre alta e malessere generale. Andiamo a vedere più nel dettaglio di cosa si tratta e cosa dovrà fare Tommaso allo scopo di risolvere questo problema. La malattia di Tommaso Zorzi L’esperienza dell’influencer continua ad andare avanti nonostante ci sia un problema di salute alquanto scocciante. Durante la puntata di ieri del GF VIP, ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo essere uscito per la seconda volta dalla casa del GF VIP a causa della febbre alta,ha finalmente raccontato a tutti la sua. Il giovane ha spiegato di avere lo pneumococco, si tratta di un batterio che interessa le vie respiratorie. Questo, nei casi più intensi, può causare anche sintomi abbastanza pesanti, come febbre alta e malessere generale. Andiamo a vedere più nel dettaglio disi tratta edovràallo scopo di risolvere questo problema. LadiL’esperienza dell’influencer continua ad andare avanti nonostante ci sia un problema di salute alquanto scocciante. Durante la puntata di ieri del GF VIP, ...

