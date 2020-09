Generali, Welfare Champion 2020: le 78 imprese premiate (Di martedì 22 settembre 2020) (Teleborsa) – Sono 78 le imprese Welfare Champion 2020 (più che triplicate rispetto al 2017) che hanno ottenuto le 5 W del rating Welfare Index PMI. premiate oggi dal presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, alla presenza del sottosegretario di Stato per il Lavoro e le Politiche Sociali, Stanislao Di Piazza, le Pmi selezionate si sono distinte per aver messo salute e sicurezza al centro degli obiettivi aziendali e aver accresciuto il loro impegno anche in assistenza, formazione, conciliazione vita lavoro: dai tamponi, ai test sierologici, alle iniziative aperte a tutto il territorio e di sostegno al sistema sanitario nazionale, ai quali si sono aggiunti progetti di formazione a distanza, integrazione al 100% del reddito dei dipendenti in cassa integrazione e ... Leggi su quifinanza (Di martedì 22 settembre 2020) (Teleborsa) – Sono 78 le(più che triplicate rispetto al 2017) che hanno ottenuto le 5 W del ratingIndex PMI.oggi dal presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, alla presenza del sottosegretario di Stato per il Lavoro e le Politiche Sociali, Stanislao Di Piazza, le Pmi selezionate si sono distinte per aver messo salute e sicurezza al centro degli obiettivi aziendali e aver accresciuto il loro impegno anche in assistenza, formazione, conciliazione vita lavoro: dai tamponi, ai test sierologici, alle iniziative aperte a tutto il territorio e di sostegno al sistema sanitario nazionale, ai quali si sono aggiunti progetti di formazione a distanza, integrazione al 100% del reddito dei dipendenti in cassa integrazione e ...

