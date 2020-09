Fausto Leali è stato squalificato al Grande Fratello Vip: alcuni concorrenti lo hanno difeso (Di martedì 22 settembre 2020) Fausto Leali ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello Vip durante la terza puntata del reality Fausto Leali è stato squalificato al Grande Fratello Vip durante la terza puntata del reality andata in onda ieri 21 settembre su Canale 5. Se ne parlava già da giorni, l’ormai ex gieffino è stato al centro di molte critiche e polemiche a causa di alcune sue affermazioni ed è per questo che si era parlato di una possibile squalifica. Giorni fa era già finito al centro delle polemiche a causa delle sue parole su Mussolini. Nella casa più spiata d’Italia Fausto Leali si è rivolto al ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 22 settembre 2020)ha dovuto abbandonare la casa delVip durante la terza puntata del realityalVip durante la terza puntata del reality andata in onda ieri 21 settembre su Canale 5. Se ne parlava già da giorni, l’ormai ex gieffino èal centro di molte critiche e polemiche a causa di alcune sue affermazioni ed è per questo che si era parlato di una possibile squalifica. Giorni fa era già finito al centro delle polemiche a causa delle sue parole su Mussolini. Nella casa più spiata d’Italiasi è rivolto al ...

