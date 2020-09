Emis Killa e Jake La Furia presentano a Leggo il primo album insieme | ' Con ' 17' torniamo al rap degli inizi Noi? Siamo due amici tamarri'

(Di martedì 22 settembre 2020) E in attesa della tappa romana - prevista per domani, mercoledì 23 settembre, al The Space Cinema Moderno -Laraccontano ala genesi della loro collaborazione. Perché ...

wetassantonio : emis killa vorrebbe ciò che martina vicario ha - polifosfazenri : Emis Killa guarda e impara come non essere un maschio etero tossico challenge - gmxpjx : RT @aperitivocongin: Margherita Vicario ha espresso un parere su una canzone di Emis Killa definendola 'misogina' e questo è quello che le… - SilviaColla1 : RT @aperitivocongin: Margherita Vicario ha espresso un parere su una canzone di Emis Killa definendola 'misogina' e questo è quello che le… - _sofiamustdie_ : RT @aperitivocongin: Margherita Vicario ha espresso un parere su una canzone di Emis Killa definendola 'misogina' e questo è quello che le… -

Ultime Notizie dalla rete : Emis Killa

La cantante ha definito, in una storia di Instagram, il pezzo contenuto nel nuovo album dei colleghi, “17”, misogino e anacronistico. In tutta risposta, non sono tardati ad arrivare messaggi di ogni t ...È bastato solo qualche commento su una canzone – “Sparami” di Emis Killa e Jake La Furia – per scatenare l’odio dei fan dei due rapper contro Margherita Vicario. La cantante, spiega la Dire Giovani (w ...