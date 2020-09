Elezioni e referendum 2020 | per me il vero vincitore è Zingaretti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 settembre 2020) di Andrea Taffi Vince il sì: la legge sul taglio dei parlamentari resiste e i parlamentari, dalla prossima elezione, saranno 600, con buona pace di tutti coloro che, per un motivo o per l’altro, dicevano che non doveva essere così. In Toscana e in Puglia la sinistra vince, il Partito Democratico vince, il voto disgiunto (con buona pace di Di Battista e pacato tripudio di Marco Travaglio) vince. Tra i politici (al netto delle vittorie di Giani ed Emiliano) vince Nicola; vince e mette in fila tanta gente: chi, per esempio, lo reputava (e lo reputa) poco carismatico e per niente mediatico; chi, per fare un altro esempio, lo odia (politicamente s’intende) perché ha fatto l’alleanza di governo coi 5 stelle e ad essi ha reso subalterno il Partito Democratico; chi (e questo è, secondo me, l’esempio più ...