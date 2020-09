Duplice omicidio a Lecce | uccisi l’arbitro De Santis e la sua compagna

(Di martedì 22 settembre 2020)l’arbitro Dee la suaIeri sera, 21 settembre, un uomo e una donna sono statiin casa a. Si tratta dell’arbitro di calcio Daniele Dee della sua, Eleonora Manta. Secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbe stata una violenta lite all’interno di un condominio di via Montello, strada che incrocia viale Gallipoli. I due sono stati raggiunti da diverse coltellate e i vicini hanno riferito di aver visto un uomo fuggire. Il condominio nel quale è avvenuto ilè quello in cui abitava l’uomo, nel quartiere Rudiae, nei pressi della stazione ...

Un uomo e una donna sono stati accoltellati e uccisi nella serata di lunedì 21 settembre a Lecce in un condominio. Ad agire, secondo la prima ricostruzione fatta dagli inquirenti, sarebbe stata una te ...Duplice omicidio a Lecce. In un condominio di via Montello. Un uomo e una donna sono stati accoltellati a morte e i loro corpi sono stati trovati sulle scale. Una delle due vittime è Daniele De Santis ...