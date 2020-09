Crolla un palazzo in India, almeno 20 morti (Di martedì 22 settembre 2020) palazzo Crollato a Bhiwandi, in India. Il bilancio conta almeno venti vittime ma sembra destinato ad aggravarsi. Indagini in corso sulle cause del disastro. Tragedia a Bhiwandi, India, dove è Crollato un palazzo. Il bilancio conta almeno venti vittime ma le autorità ipotizzano che possa aggravarsi con il trascorrere delle ore. Mentre i soccorritori scavano tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti, proseguono le indagini per chiarire le cause e la dinamica esatta del crollo. Notizia in aggiornamento… Leggi su newsmondo (Di martedì 22 settembre 2020)to a Bhiwandi, in. Il bilancio contaventi vittime ma sembra destinato ad aggravarsi. Indagini in corso sulle cause del disastro. Tragedia a Bhiwandi,, dove èto un. Il bilancio contaventi vittime ma le autorità ipotizzano che possa aggravarsi con il trascorrere delle ore. Mentre i soccorritori scavano tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti, proseguono le indagini per chiarire le cause e la dinamica esatta del crollo. Notizia in aggiornamento…

espressonline : Salvini perde, Renzi crolla e anche i Cinque stelle non si sentono tanto bene. Di @susannaturco - NewsMondo1 : Crolla un palazzo in India, almeno 20 morti - oceanerazzurro : RT @SerglocSergio: #Elezioni: Salvini perde, Renzi crolla e anche i Cinque stelle non si sentono tanto bene - ladympl : Elezioni: Salvini perde, Renzi crolla e anche i Cinque stelle non si sentono tanto bene - giuliofellin : RT @SerglocSergio: #Elezioni: Salvini perde, Renzi crolla e anche i Cinque stelle non si sentono tanto bene -

Ultime Notizie dalla rete : Crolla palazzo India, crolla palazzo in Maharashtra: 10 morti. Tra gli 11 estratti vivi dalle macerie anche un bambino la Repubblica Diano Marina: al Palazzo del parco la mostra dell'artista Giacomo Costa

L’Assessorato per i Beni e le Attività Culturali del Comune di Diano Marina in collaborazione con la Civiero Art Gallery è lieto di presentare, al Palazzo del Parco di ... attratto da un loop fatto di ...

Voto scaccia fantasmi da Palazzo Chigi. Le sfide di Conte: rimpasto e legge elettorale

Il voto allontana i fantasmi da Palazzo Chigi. La rosa che le elezioni consegnano ... è convinto che toccare anche solo una casella significhi far crollare tutto. Dunque, esigerà più voce in capitolo ...

L’Assessorato per i Beni e le Attività Culturali del Comune di Diano Marina in collaborazione con la Civiero Art Gallery è lieto di presentare, al Palazzo del Parco di ... attratto da un loop fatto di ...Il voto allontana i fantasmi da Palazzo Chigi. La rosa che le elezioni consegnano ... è convinto che toccare anche solo una casella significhi far crollare tutto. Dunque, esigerà più voce in capitolo ...