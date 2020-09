Caso Luis Suarez | l’esame di italiano sarebbe una truffa | l’attaccante rischia

Leggi su chenews

(Di martedì 22 settembre 2020) La cittadinanza italiana data all’attaccante uruguaiano,nonregolare. Si parla di, in atto un’inchiesta.(Fonte foto: Getty Images)L’attaccante del Barcellona,, era risultato nelle scorse settimane, vicino ad un passaggio alla Juventus, dove avrebbe addirittura potuto giocare da comunitario. Il calciatore è uruguaiano, ma proprio in Italia, a Perugia, ha sostenuto pochi giorni fa, l’esame di. A quanto pare però, il buondinon saprebbe dire nemmeno una parola, anzi, non la “spiccicherebbe”, come si può sentire in una intercettazione. Ad indagare sulla ...