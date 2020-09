«Black Narcissus» | il trailer della miniserie in un convento inquietante sull' Himalaya

Leggi su gqitalia

(Di martedì 22 settembre 2020) Dopo un film del 1947, Black Narcissus rinasceFX. Il romanzo omonimo di Rumer Godden (del'39) era infatti già stato trasposto al cinema, con protagonista Deborah Kerr, mentre adesso assistiamo a tre episodi con Gemma Arterton (Quantum of Solace), scritti da Amanda Coe (già autrice per BBC One dicome Apple Tree Yard - In un vicolo cieco; Room at the Top; Life in Squares) e diretta da Charlotte Bruus Christensen (Live by Night). Black Narcissus verrà presentata in anteprima il prossimo 23 novembre su FX; gli episodi saranno disponibili il giorno successivo sul servizio streaming Hulu e da dicembre su BBC One, mentre non si sa ancora se e quando verrà trasmessa in Italia. C'è da sperare che Black Narcissus approdi anche da noi, poiché dalla prima anticipazione video, la serie ...