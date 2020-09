Barbara D'Urso, lite furiosa a Pomeriggio 5. L'ospite compie un gesto choc, lei va fuori di sé: 'Non ti permettere mai più...' (Di martedì 22 settembre 2020) lite furiosa a . L'ospite compie un gesto choc, lei va fuori di sé: ' Non ti permettere mai più... '. Dopo le segnalazioni di diversi telespettatori, oggi la conduttrice Mediaset ha intervistato in ... Leggi su leggo (Di martedì 22 settembre 2020)a . L'un, lei vadi;: ' Non timai;... '. Dopo le segnalazioni di diversi telespettatori, oggi la conduttrice Mediaset ha intervistato in ...

QuiMediaset_it : Giancarlo Scheri, direttore #Canale5: 'Un pomeriggio e una serata di emozioni e leggerezza, come solo Barbara d'Urs… - faberskj : RT @damincalza: @faberskj Sembri Margherita huck Che spiega l'astrofisica a Barbara D'Urso, - damincalza : @faberskj Sembri Margherita huck Che spiega l'astrofisica a Barbara D'Urso, - baumanstyle : RT @Iperborea_: Barbara D'Urso: “C'è un'altra persona, il cui nome non dirò mai neanche sotto tortura, che mi ha raccontato la stessa cosa… - dan_ceres : RT @LordGalurd: Livello quoziente intellettivo medio: Caos mediatico per #Suarez, la Casa del Grande Fratello e la Barbara D'Urso. Ma zer… -