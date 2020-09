Atp Amburgo 2020: Medvedev fuori al primo turno, Humbert vince in due set (Di martedì 22 settembre 2020) Prima grande sorpresa nell’Atp 500 di Amburgo 2020. Il numero 5 del ranking Atp, Daniil Medvedev, è infatti stato eliminato subito al primo turno dal francese Ugo Humbert, che non ha avuto troppi problemi a sbarazzarsi dell’avversario in due set 6-4 6-3. Nel primo set regna l’equilibrio, almeno fino al settimo game, quando il russo centra il break e sembra indirizzare l’incontro dalla sua parte, ma a sorpresa arriva l’immediato contro-break del trasalpino. Quest’ultimo è bravo a sfruttare ogni minimo errore di Medvedev, riuscendo ad ottenere il break proprio nel momento cruciale del set, chiudendo quindi sul 6-4. La seconda frazione di gara risulta molto più tirata, con il russo che spreca troppe ... Leggi su sportface (Di martedì 22 settembre 2020) Prima grande sorpresa nell’Atp 500 di. Il numero 5 del ranking Atp, Daniil, è infatti stato eliminato subito aldal francese Ugo, che non ha avuto troppi problemi a sbarazzarsi dell’avversario in due set 6-4 6-3. Nelset regna l’equilibrio, almeno fino al settimo game, quando il russo centra il break e sembra indirizzare l’incontro dalla sua parte, ma a sorpresa arriva l’immediato contro-break del trasalpino. Quest’ultimo è bravo a sfruttare ogni minimo errore di, riuscendo ad ottenere il break proprio nel momento cruciale del set, chiudendo quindi sul 6-4. La seconda frazione di gara risulta molto più tirata, con il russo che spreca troppe ...

