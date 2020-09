Antonella Fiordelisi: il successo del suo filtro Instagram (Di martedì 22 settembre 2020) Al momento quello di Antonella Fiordelisi è il filtro Instagram più usato in Italia. Ma da dove viene tanto successo? In attesa del nuovo filtro della ragazza, che uscirà a breve, scopriamo insieme Fior Seduction! Pelle levigata, un nasino da principessa e delle labbra rimpolpate! Il tutto condito da brillantini e fiorellini che appaiono sullo schermo quando si battono le palpebre! E’ questo l’effetto Instagram firmato da AntonellaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 22 settembre 2020) Al momento quello diè ilpiù usato in Italia. Ma da dove viene tanto? In attesa del nuovodella ragazza, che uscirà a breve, scopriamo insieme Fior Seduction! Pelle levigata, un nasino da principessa e delle labbra rimpolpate! Il tutto condito da brillantini e fiorellini che appaiono sullo schermo quando si battono le palpebre! E’ questo l’effettofirmato daArticolo completo: dal blog SoloDonna

GossipItalia3 : Antonella Fiordelisi, selfie allo specchio in costume: «Sirenetta da sogno» #gossipitalianews - GiuseppeFox1 : Antonella Fiordelisi da infarto in bikini, il seno implode – VIDEO - zazoomblog : Antonella Fiordelisi il bikini esalta i fan: “Ho chiuso in bellezza” - #Antonella #Fiordelisi #bikini #esalta - zazoomblog : Antonella Fiordelisi da infarto in bikini il seno implode – VIDEO - #Antonella #Fiordelisi #infarto -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Fiordelisi Antonella Fiordelisi Instagram, selfie in costume allo specchio UrbanPost Antonella Fiordelisi, selfie allo specchio in costume: «Sirenetta da sogno»

L’influencer Antonella Fiordelisi conclude in bellezza la fine dell’estate. Siamo arrivati già alla fine della stagione più calda e più spensierata. Settembre porta con sé voglia di novità e un po’ di ...

Tomaso Trussardi, chi era il padre Nicola morto in un devastante incidente

Leggi anche -> Oggi in tv, Verissimo: anticipazioni e ospiti del 19 settembre. Probabilmente nell’intervista di oggi, Silvia Toffanin cercherà di riportare alla memoria la figura di Nicola Trussardi, ...

L’influencer Antonella Fiordelisi conclude in bellezza la fine dell’estate. Siamo arrivati già alla fine della stagione più calda e più spensierata. Settembre porta con sé voglia di novità e un po’ di ...Leggi anche -> Oggi in tv, Verissimo: anticipazioni e ospiti del 19 settembre. Probabilmente nell’intervista di oggi, Silvia Toffanin cercherà di riportare alla memoria la figura di Nicola Trussardi, ...