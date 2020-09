Anticipazioni Uomini e Donne 22 settembre: addio Gemma, Nicola volta pagina. Segnalazione choc di Armando su Paolo (Di martedì 22 settembre 2020) Anticipazioni Uomini e Donne 22 settembre: cosa vedremo questo pomeriggio? Occhi puntati su Armando Incarnato, perché avrà un litigio con il neo-tronista Gianluca De Matteis, con cui si contende la corteggiatrice. Lucrezia. Poi ci saranno sviluppi in negativo per le ultime frequentazioni di Gemma Galgani, Nicola e Paolo, sul quale Armando farà una sconvolgente rivelazione. Tutto alla grande, invece, per Jessica e Davide, che presto, come abbiamo raccontato in un altro articolo, usciranno insieme dal programma. Anticipazioni Uomini e Donne 22 settembre: al via con uno scontro tra Armando, Gianluca e Lucrezia La puntata odierna di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 22 settembre 2020)22: cosa vedremo questo pomeriggio? Occhi puntati suIncarnato, perché avrà un litigio con il neo-tronista Gianluca De Matteis, con cui si contende la corteggiatrice. Lucrezia. Poi ci saranno sviluppi in negativo per le ultime frequentazioni diGalgani,, sul qualefarà una sconvolgente rivelazione. Tutto alla grande, invece, per Jessica e Davide, che presto, come abbiamo raccontato in un altro articolo, usciranno insieme dal programma.22: al via con uno scontro tra, Gianluca e Lucrezia La puntata odierna di ...

