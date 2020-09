Alzheimer, perché colpisce di più le donne? (Di martedì 22 settembre 2020) Sono circa 40 milioni i malati di Alzheimer in tutto il mondo e un milione e duecentomila i casi in Italia. La malattia di Alzheimer, che distrugge le cellule del cervello, è la più diffusa tra le forme di demenza e, per l’aumento dell’aspettativa di vita, il numero dei casi tenderà a raddoppiare ogni venti anni. Nel nostro paese, secondo alcune proiezioni, il numero dei pazienti è destinato a triplicare nei prossimi trent’anni. Proprio in occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer, il 21 settembre, è stata pubblicata, sulla rivista Progress in Neurobiology, una ricerca tutta al femminile dell’ Istituto di biochimica e biologia cellulare del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Ibbc), che spiega perché sono le donne ... Leggi su romadailynews (Di martedì 22 settembre 2020) Sono circa 40 milioni i malati diin tutto il mondo e un milione e duecentomila i casi in Italia. La malattia di, che distrugge le cellule del cervello, è la più diffusa tra le forme di demenza e, per l’aumento dell’aspettativa di vita, il numero dei casi tenderà a raddoppiare ogni venti anni. Nel nostro paese, secondo alcune proiezioni, il numero dei pazienti è destinato a triplicare nei prossimi trent’anni. Proprio in occasione della Giornata mondiale dell’, il 21 settembre, è stata pubblicata, sulla rivista Progress in Neurobiology, una ricerca tutta al femminile dell’ Istituto di biochimica e biologia cellulare del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Ibbc), che spiega perché sono le...

infoitsalute : Alzheimer, ecco perché colpisce di più le donne - MarcelloArresto : RT @vdangerio: E se il #Mes servisse anche a questo? Perché rinunciare ai miliardi della Ue per la Sanità italiana con una popolazione che… - sole24ore : RT @vdangerio: E se il #Mes servisse anche a questo? Perché rinunciare ai miliardi della Ue per la Sanità italiana con una popolazione che… - ennemme : RT @repubblica: Alzheimer, ecco perché colpisce di più le donne [aggiornamento delle 18:46] - vdangerio : E se il #Mes servisse anche a questo? Perché rinunciare ai miliardi della Ue per la Sanità italiana con una popolaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Alzheimer perché Alzheimer, ecco perché colpisce di più le donne La Repubblica