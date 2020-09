A “Ulisse. Il piacere della scoperta” protagonista Raffaello Sanzio, “artista divino” morto misteriosamente (Di martedì 22 settembre 2020) La notte tra il 6 e il 7 aprile del 1520 moriva a soli 37 anni uno dei più geniali artisti di tutta la storia dell’arte, Raffaello Sanzio. Dal giorno della sua morte, misteriosa e prematura, parte la seconda puntata di “Ulisse. Il piacere della scoperta” dedicata al grande pittore, in onda mercoledì 23 settembre, alle 21.25, su Rai3.Alberto Angela racconta vita e opere di Raffaello partendo dal luogo dove l’artista, unico fra i grandi del Rinascimento, è sepolto: il Pantheon. Un percorso a tutto tondo per capire come un giovane nato in una città di provincia, Urbino, sia riuscito a trovare il suo spazio in un’epoca che vedeva la presenza contemporanea di altri due grandi geni del Rinascimento, Leonardo e Michelangelo fino a ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 22 settembre 2020) La notte tra il 6 e il 7 aprile del 1520 moriva a soli 37 anni uno dei più geniali artisti di tutta la storia dell’arte,. Dal giornosua morte, misteriosa e prematura, parte la seconda puntata di “Ulisse. Ilscoperta” dedicata al grande pittore, in onda mercoledì 23 settembre, alle 21.25, su Rai3.Alberto Angela racconta vita e opere dipartendo dal luogo dove l’artista, unico fra i grandi del Rinascimento, è sepolto: il Pantheon. Un percorso a tutto tondo per capire come un giovane nato in una città di provincia, Urbino, sia riuscito a trovare il suo spazio in un’epoca che vedeva la presenza contemporanea di altri due grandi geni del Rinascimento, Leonardo e Michelangelo fino a ...

