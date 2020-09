Violenza sessuale, non serve la fisicità per fare del male. Basta anche uno schermo (Di lunedì 21 settembre 2020) Il fenomeno della Violenza sessuale è purtroppo molto frequente in tutto il mondo e le vittime possono essere bambini, adolescenti ma anche persone meno giovani. Le ricerche più recenti si concentrano soprattutto sulle ripercussioni psicologiche che una Violenza sessuale può avere su un individuo non ancora adolescente, tuttavia non mancano anche quelle che riguardano i ragazzi e gli adulti; generalmente un bambino abusato ha probabilità più alte di sviluppare un attaccamento insicuro e disorganizzato che in età adulta, può sfociare in sintomi depressivi con problemi di socializzazione. Da grandi, inoltre, le vittime possono sperimentare bassa autostima, livelli significativi di depressione e ansia, abuso di sostanze e disturbi somatici. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Il fenomeno dellaè purtroppo molto frequente in tutto il mondo e le vittime possono essere bambini, adolescenti mapersone meno giovani. Le ricerche più recenti si concentrano soprattutto sulle ripercussioni psicologiche che unapuò avere su un individuo non ancora adolescente, tuttavia non mancanoquelle che riguardano i ragazzi e gli adulti; generalmente un bambino abusato ha probabilità più alte di sviluppare un attaccamento insicuro e disorganizzato che in età adulta, può sfociare in sintomi depressivi con problemi di socializzazione. Da grandi, inoltre, le vittime possono sperimentare bassa autostima, livelli significativi di depressione e ansia, abuso di sostanze e disturbi somatici. ...

Ultime Notizie dalla rete : Violenza sessuale Violenza sessuale, non serve la fisicità per fare del male. Basta anche uno schermo Il Fatto Quotidiano Si addormenta sul treno, palpeggiata dal compagno di viaggio....denunciato

(AGR) Un 25enne italiano lo scorso 19 settembre è stato denunciato in stato di libertà per violenza sessuale dagli Agenti Polfer di Roma Termini durante un servizio di vigilanza a bordo di un treno no ...

Ricoverata per violenza e abusi, bimba di 7 anni chiede ai dottori di “lasciarla morire”

Una bambina di sette anni, ricoverata in ospedale per violenza sessuale e abusi, ha implorato i medici di “lasciarla morire”. La bambina, nota come “Yaz”, si trova ricoverata in gravi condizioni dopo ...

"I politici di oggi inseguono ancora la seduzione di M". Intervista ad Antonio Scurati

Con il passare degli anni, il carattere di una persona non cambia, ma può sicuramente ammorbidirsi e trovare un suo equilibrio. A uno come Antonio Scurati – che non è mai passato come un gran ‘simpati ...

