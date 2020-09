Usa, le candidate alla Suprema Corte. Trump: 'Sarà una donna di grande talento' (Di lunedì 21 settembre 2020) La favorita a sostituire Ruth Ginsburg, icona liberal, sono due giudici donne, conservatrici: Amy Coney Barrett, 48 anni, 7 figli cattolica fondamentalista anti abortista. E Barbara Lagoa, 52 anni, di ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 21 settembre 2020) La favorita a sostituire Ruth Ginsburg, icona liberal, sono due giudici donne, conservatrici: Amy Coney Barrett, 48 anni, 7 figli cattolica fondamentalista anti abortista. E Barbara Lagoa, 52 anni, di ...

CarloneDaniela : RT @ValeMameli: Da quando le truppe Usa sono in Iran? Siamo passati dal Manchurian Candidate al Nonno replicante della Repubblica delle Ban… - MarceVann : RT @ValeMameli: Da quando le truppe Usa sono in Iran? Siamo passati dal Manchurian Candidate al Nonno replicante della Repubblica delle Ban… - BiwiMobu : RT @ValeMameli: Da quando le truppe Usa sono in Iran? Siamo passati dal Manchurian Candidate al Nonno replicante della Repubblica delle Ban… - Gianluc68325330 : RT @ValeMameli: Da quando le truppe Usa sono in Iran? Siamo passati dal Manchurian Candidate al Nonno replicante della Repubblica delle Ban… - kickmyballs222 : RT @ValeMameli: Da quando le truppe Usa sono in Iran? Siamo passati dal Manchurian Candidate al Nonno replicante della Repubblica delle Ban… -