Trema la terra in Calabria, scossa di magnitudo 3.3 nel primo pomeriggio (Di lunedì 21 settembre 2020) Crotone. Una scossa di terremoto è stata registrata poco fa a largo delle coste nel crotonese. Precisamente i sismografi hanno registrato la scossa alle ore 14.22. Il sisma di magnitudo 3.3 è avvenuto al largo delle coste del golfo della Calabria, nella zona del Mar Ionio ad una profondità di 16 km. scossa di terremoto in Calabria Non sono state … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 21 settembre 2020) Crotone. Unadi terremoto è stata registrata poco fa a largo delle coste nel crotonese. Precisamente i sismografi hanno registrato laalle ore 14.22. Il sisma di3.3 è avvenuto al largo delle coste del golfo della, nella zona del Mar Ionio ad una profondità di 16 km.di terremoto inNon sono state … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Claudio59517321 : A corrergli dietro per tanti metri Certe volte ti avvisano con rumore Prima di arrivare e la terra trema E gli a… - KaritoBambi : RT @zazoomblog: Terremoto in Sicilia: la terra trema di notte seconda scossa in poche ore - #Terremoto #Sicilia: #terra #trema https://t.… - zazoomblog : Terremoto in Sicilia: la terra trema di notte seconda scossa in poche ore - #Terremoto #Sicilia: #terra #trema - desdemoona : @KOSMOSJAE @NCTsmtown_127 QUA TREMA LA TERRA - BloodStorm1999 : Oh cazzo gli #NCT2020 stanno per arrivare, sento già la Terra che trema -