Torino, sindaco condannata per falso ideologico: assolta per abuso d’ufficio (Di lunedì 21 settembre 2020) Torino, sindaco Appendino condannata a 6 mesi. Il processo si riferisce alla mancata apposizione al bilancio di un debito di 5 milioni Il sindaco di Torino Chiara Appendino è stata condannata a 6 mesi per falso ideologico. Non ha dichiarato nel primo bilancio della sua amministrazione un debito di 5 milioni maturato dalla città nei … L'articolo Torino, sindaco condannata per falso ideologico: assolta per abuso d’ufficio proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 21 settembre 2020)Appendinoa 6 mesi. Il processo si riferisce alla mancata apposizione al bilancio di un debito di 5 milioni IldiChiara Appendino è stataa 6 mesi per. Non ha dichiarato nel primo bilancio della sua amministrazione un debito di 5 milioni maturato dalla città nei … L'articoloperperd’ufficio proviene da YesLife.it.

you_trend : ?? #BREAKING Il Sindaco di Torino Chiara #Appendino condannata a 6 mesi per falso in atto pubblico - ilfoglio_it : Il sindaco di Torino Chiara #Appendino è stata condannata a 6 mesi per falso in bilancio nel processo sulla vicenda… - SandyBubbola : RT @Apndp: Direttore dello #Strafatto (luglio 2019, su sindaco di #Milano #BeppeSala):'Che farebbe in un paese serio un politico che falsif… - valerio68100679 : RT @claudio_2022: La sindaca di TO, Chiara Appendino, è stata condannata a sei mesi nell'ambito del processo Ream. Stessa condanna per l'as… - MeScapin : RT @you_trend: ?? #BREAKING Il Sindaco di Torino Chiara #Appendino condannata a 6 mesi per falso in atto pubblico -