Sony Xperia 5 II | 5G e fotocamera al top in uno smartphone di fascia alta super compatto

(Di lunedì 21 settembre 2020)ha ufficializzato il suo nuovo5 II,che ancora una volta punta tutto sul connubio tra compattezza e funzioni multimediali avanzate, al netto comunque di una configurazione hardware al top. Il colosso nipponico infatti è riuscito a mantenere pressoché inalterate le dimensioni del modello precedente (158 x 68 x 8 mm, con un peso di 163 grammi), pur integrando una batteria più grande rispetto al passato e una piattaforma hardware completamente rinnovata. Tra le caratteristiche più in evidenza c’è sicuramente laprincipale posteriore.ha infatti integrato nell’5 II un sensore principale più grande, in modo tale da fargli ricevere più luce. Le foto saranno poi processate da un ...

Sono appena emerse in rete le fotografie del Sony Xperia Play 2, un device del colosso nipponico che non ha mai visto la luce sul mercato mondiale. Cari amici millennials, vi ricordate il meraviglioso ...Non è facile esprimere un giudizio equilibrato su Xperia 1 II, nuovo top di gamma di casa Sony. Il display 4K OLED, probabilmente il migliore in assoluto del mercato smartphone, ha una resa tale da fa ...Non ha deluso le aspettative il nuovo smartphone di fascia alta targato Sony: l’Xperia 5 II segue le orme del predecessore, distinguendosi dal vero top di gamma del colosso giapponese (l’Xperia 1 II) ...