Roberto Baggio, 34 anni fa l’esordio in Serie A del “Divin codino” (Di lunedì 21 settembre 2020) Il 21 settembre 1986 esordiva in Serie A Roberto Baggio. Sono passati ben 34 anni dalla sua partita d’esordio con la Fiorentina a soli 19 anni. Soprannominato Raffaello per l’eleganza dello stile di gioco e Divin Codino per la caratteristica acconciatura, Baggio è ritenuto uno dei migliori giocatori della storia del calcio mondiale. Il Divin Codino si è poi ritirato dal calcio giocato nel 2004, dopo aver vinto due scudetti (con Juventus e Milan), una Coppa UEFA e un Pallone d’oro nel 1993. Che dire? La sua è stata una carriera importante e ricca di successi come pochi altri numeri 10. Scopriamo ora insieme qualche curiosità in più su di lui. Leggi anche –> 28 dicembre 1993, Roberto ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 21 settembre 2020) Il 21 settembre 1986 esordiva in. Sono passati ben 34dalla sua partita d’esordio con la Fiorentina a soli 19. Soprannominato Raffaello per l’eleganza dello stile di gioco e Divin Codino per la caratteristica acconciatura,è ritenuto uno dei migliori giocatori della storia del calcio mondiale. Il Divin Codino si è poi ritirato dal calcio giocato nel 2004, dopo aver vinto due scudetti (con Juventus e Milan), una Coppa UEFA e un Pallone d’oro nel 1993. Che dire? La sua è stata una carriera importante e ricca di successi come pochi altri numeri 10. Scopriamo ora insieme qualche curiosità in più su di lui. Leggi anche –> 28 dicembre 1993,...

