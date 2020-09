Riforma pensioni 2021: uscita a 62 anni (non per tutti), quota 41 allargata. Ultime novità (Di lunedì 21 settembre 2020) Il cantiere della Riforma pensioni ha iniziato il suo percorso, che porterà al nuovo assetto previdenziale, non da subito, ma si pensa a partire dal 1° gennaio 2022, al termine della sperimentazione triennale dei pensionamenti anticipati stabiliti dal Governo Conte. I primi incontri Governo-sindacati si sono tenuti, ma altri devono ancora venire, come quello di venerdì 25 settembre, per mettere nero su bianco alcuni aspetti che caratterizzeranno le nuove modalità di pensionamento. Ancora prima, nel corso del tour europeo di Giuseppe Conte, lo si era discutere con i maggiori esponenti dei Paesi UE sul tema del “Recovery Fund”, per poter finalmente accedere ed usufruire dei fondi della comunità europea. In queste sedi si è parlato molto anche in merito al ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 21 settembre 2020) Il cantiere dellaha iniziato il suo percorso, che porterà al nuovo assetto previdenziale, non da subito, ma si pensa a partire dal 1° gennaio 2022, al termine della sperimentazione triennale dei pensionamenti anticipati stabiliti dal Governo Conte. I primi incontri Governo-sindacati si sono tenuti, ma altri devono ancora venire, come quello di venerdì 25 settembre, per mettere nero su bianco alcuni aspetti che caratterizzeranno le nuove modalità di pensionamento. Ancora prima, nel corso del tour europeo di Giuseppe Conte, lo si era discutere con i maggiori esponenti dei Paesi UE sul tema del “Recovery Fund”, per poter finalmente accedere ed usufruire dei fondi della comunità europea. In queste sedi si è parlato molto anche in merito al ...

Marcozanni86 : E riforma del mercato del lavoro, con flessibilizzazione e precarietà. Questo e riforma delle pensioni sono i due '… - reddititaly : Riforma pensioni, ipotesi doppia uscita, a 62 anni per lavori gravosi, 64 diventa soglia minima (ma con penalità) - - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Pensioni, ipotesi doppia uscita: a 62 anni per lavori gravosi, gli altri a 64 (ma con penalità) - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Pensioni, ipotesi doppia uscita: a 62 anni per lavori gravosi, gli altri a 64 (ma con penalità) - RassegnaZampa : #Pensioni, ipotesi doppia uscita: a 62 anni per lavori gravosi, gli altri a 64 (ma con penalità) -