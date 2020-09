Regionali, De Luca vince in Campania: ‘Ora decidere su fondi Ue senza cincischiamenti. Io sostenuto da mondo progressista, ma non solo” (Di lunedì 21 settembre 2020) “Quello che è avvenuto oggi è un risultato elettorale straordinario che non può essere letto in termini di destra o di sinistra, ma la mia candidatura è stata sostenuta dal mondo progressista ma anche da tante forze moderate e da tante forze di destra non ideologica”. Questo il primo commento del riconfermato Presidente della Regione Campania vincenzo De Luca che dalle proiezioni conferma una vittoria larghissima rispetto agli altri candidati. “Questo risultato esprime l’orgoglio di Napoli e della Campania per la riconquistata dignità sul piano nazionale e internazionale. Ora – prosegue De Luca – il mio auspicio è che decidiamo rapidamente l’uso dei fondi europei, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) “Quello che è avvenuto oggi è un risultato elettorale straordinario che non può essere letto in termini di destra o di sinistra, ma la mia candidatura è stata sostenuta dalma anche da tante forze moderate e da tante forze di destra non ideologica”. Questo il primo commento del riconfermato Presidente della Regionenzo Deche dalle proiezioni conferma una vittoria larghissima rispetto agli altri candidati. “Questo risultato esprime l’orgoglio di Napoli e dellaper la riconquistata dignità sul piano nazionale e internazionale. Ora – prosegue De– il mio auspicio è che decidiamo rapidamente l’uso deieuropei, ...

you_trend : ?? Riepilogo risultati elezioni #regionali e #referendum Referendum: Sì ? Puglia: Emiliano (CSX) ? Veneto: Zaia (CD… - Agenzia_Ansa : DIRETTA REGIONALI | CAMPANIA (proiezioni) - Vincenzo De Luca (Pd-Iv) 66,8 % - Stefano Caldoro (centrodestra) 19,2… - Agenzia_Ansa : ?? #ElezioniRegionali Zaia verso il bis con il 75,9%. Secondo mandato anche per De Luca in Campania (64,9%), Toti in… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: ?? #ElezioniRegionali Zaia verso il bis con il 75,9%. Secondo mandato anche per De Luca in Campania (64,9%), Toti in Ligur… - pinklight22 : RT @you_trend: ?? Riepilogo risultati elezioni #regionali e #referendum Referendum: Sì ? Puglia: Emiliano (CSX) ? Veneto: Zaia (CDX) ? Marc… -