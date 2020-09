Puglia, Raffaele Fitto ai suoi rappresentanti di lista: "Difendente con i denti ogni singolo voto" (Di lunedì 21 settembre 2020) Raffaele Fitto, candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Puglia, in un messaggio audio chiama i suoi a vigilare fino all’ultimo voto. Secondo gli exit poll Fitto si gioca la guida della regione in un testa a testa con il presidente uscente, Michele Emiliano.“Avete visto gli exit poll - dice Fitto -? È un battaglia fino all’ultimo voto. È fondamentale che ognuno di voi possa dedicare la prossima ora durante lo spoglio del referendum a chiamare tutti i rappresentanti di lista per difendere il voto coi denti. È necessario essere presenti fino all’ultimo minuto”. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 settembre 2020), candidato del centrodestra alle elezioni regionali in, in un messaggio audio chiama ia vigilare fino all’ultimo. Secondo gli exit pollsi gioca la guida della regione in un testa a testa con il presidente uscente, Michele Emiliano.“Avete visto gli exit poll - dice-? È un battaglia fino all’ultimo. È fondamentale che ognuno di voi possa dedicare la prossima ora durante lo spoglio del referendum a chiamare tutti idiper difendere ilcoi. È necessario essere presenti fino all’ultimo minuto”.

pdnetwork : Un conflitto di interessi da 21 milioni di euro. È quello nel quale si troverebbe Raffaele Fitto in caso di vittori… - micheleemiliano : Sulla sanità in Puglia, ricordate da dove partivamo? Questa era la sanità pugliese quando Raffaele Fitto era presid… - Antonio_Tajani : Grazie Bari per la splendida accoglienza! Anche in #Puglia il centrodestra è unito. Insieme per Raffaele Fitto Pres… - Lucapag83018036 : RT @FabrizioDelpret: Come prevedibile, in Puglia l'alleato più prezioso di Raffaele Fitto è Scalfarotto. Una regione meravigliosa, insomma… - MovPopulistaIta : RT @AntoLari1986: Una gestione isterica dell'#Agricoltura, con Michele Emiliano e con l'uomo di Raffaele Fitto, Leonardo Di Gioia, ex asses… -