Perché la Roma rischia il 3-0 a tavolino contro l’Hellas Verona

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 21 settembre 2020) Un errore, una svista che può costare il primo punto in campionato. Il risultato di Hellas, gara valida per la prima giornata di questa serie A andata in scena sabato sera allo Stadio Bentegodi, non è ancora stato omologato dal giudice sportivo edi offrire una sorpresa: i giallorossi potrebbero vedere annullato quello 0-0, sostituito da un 3-0 a. Il motivo è un errore nella lista consegnata a inizio anno dal club capitolino, con l’inserimento del nome di Amadou Diawara tra gli under 22. Ma il centrocampista guineano ha 23 anni. LEGGI ANCHE > Il Presidente della Figc chiede un recovery fund anche per lo sport Dettagli, ma non di poco conto. Come riporta Andrea Pugliese sulla Gazzetta dello Sport – che ha pubblicato per primo questa notizia – il ...