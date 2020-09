Paura al Grande Fratello: Tommaso Zorzi con febbre a 39, portato via dalla casa in ambulanza (Di lunedì 21 settembre 2020) Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha di nuovo la febbre Paura al Grande Fratello per Tommaso Zorzi che è stato costretto a lasciare la casa a causa di un malore nella notte di ieri, domenica 20 settembre. Ad annunciare la notizia è stata Federica Panicucci nel corso di Mattino Cinque, la trasmissione da lei condotta che come ogni giorno dedica uno spazio al reality di Canale 5. Il giovane concorrente è stato accompagnato da un’ambulanza fuori dalla casa per tutti gli accertamenti del caso. Dalle prime notizie trapelate, Tommaso Zorzi avrebbe una temperatura corporea di 39 gradi, una ... Leggi su tpi (Di lunedì 21 settembre 2020)Vip,ha di nuovo laalperche è stato costretto a lasciare laa causa di un malore nella notte di ieri, domenica 20 settembre. Ad annunciare la notizia è stata Federica Panicucci nel corso di Mattino Cinque, la trasmissione da lei condotta che come ogni giorno dedica uno spazio al reality di Canale 5. Il giovane concorrente è stato accompagnato da un’fuoriper tutti gli accertamenti del caso. Dalle prime notizie trapelate,avrebbe una temperatura corporea di 39 gradi, una ...

Unomattina : Meno contagi in Italia nelle ultime ore,ma crescono le zone rosse e i mini focolai.C’è allerta in #Liguria dove i p… - ciaoharold : @itwasmeantobe_ Sicuramente per quello Ma anche per un fatto di contratto e magari avevano paura perché pensavano c… - L4BILE : ad una certa ha detto che il corpo tende naturalmente a tornare sempre nella condizione di partenza e questa cosa m… - chiarapellegri9 : RT @Tommy_JP_91: Che avete da lamentarvi? Non è andato da Dio quest'anno? La decrescita non è così bella? Non abbiate paura su, c'è un'emer… - StellaC39664453 : @Trinacria_____ Collegio no. Mi dicevano che ci sarebbe voluta un po' di 'garaventa' nave scuola... Mi terrorizzava… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura Grande Francia, la paura è grande Metà Paese in zona rossa Metro FANTARACCONTI - Sono un argentino semplice. Mi hanno parlato del Fantacalcio, lo gioco

Sono Argentino, e vivo in Italia da 6 anni! E tsono ifoso del grandissimo River Plate, che ho seguito a Madrid nella storica giornata del 09/12/18! Come tutti i buoni argentini, mi piace molto il calc ...

Grande Fratello Vip, Tommazo Zorzi lascia la casa con febbre a 39: portato via in ambulanza

Ennesimo colpo di scena al Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi è uscito dalla casa per un nuovo malore facendo preoccupare i fan e gli autori del reality. Secondo quanto trapelato, avrebbe la febbre al ...

Bollettino Coronavirus, 81 contagiati in Puglia (25 in provincia di Foggia). Torna la paura nelle residenze sanitarie per anziani

Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi lunedì 21 settembre 2020 in Puglia, sono stati ...

Sono Argentino, e vivo in Italia da 6 anni! E tsono ifoso del grandissimo River Plate, che ho seguito a Madrid nella storica giornata del 09/12/18! Come tutti i buoni argentini, mi piace molto il calc ...Ennesimo colpo di scena al Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi è uscito dalla casa per un nuovo malore facendo preoccupare i fan e gli autori del reality. Secondo quanto trapelato, avrebbe la febbre al ...Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi lunedì 21 settembre 2020 in Puglia, sono stati ...