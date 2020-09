“Non è una contessa”. GF Vip, Patrizia De Blanck smascherata: “Nessun titolo nobiliare”. E spunta un’altra cosa pesante su di lei (Di lunedì 21 settembre 2020) Da quello che è stato detto ieri sera a Live – Non è la D’Urso, Patrizia De Blanck in realtà, come racconta anche Biccy, biologicamente figlia di un gerarca fascista, tale Asvero Gravelli, figlio illegittimo di Benito Mussolini: è questa la rivelazione contenuta nella “busta choc gold”. Le affermazioni provengono dal giornalista Gian Gavino Sulas a Live Non è la d’Urso. Bisogna tornare nel 2005 all’intervista del settimanale Oggi dove si legge come Benito Mussolini ebbe un figlio illegittimo con la moglie del proprietario di una tipografia di Predappio. Il figlio (che la donna chiamò Asvero), nonostante fosse di Mussolini, prese il cognome del marito di lei, Gravelli. Da grande Asvero Gravelli (figlio illegittimo di Benito Mussolini) ebbe una relazione con la giovane Lloyd ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 settembre 2020) Da quello che è stato detto ieri sera a Live – Non è la D’Urso,Dein realtà, come racconta anche Biccy, biologicamente figlia di un gerarca fascista, tale Asvero Gravelli, figlio illegittimo di Benito Mussolini: è questa la rivelazione contenuta nella “busta choc gold”. Le affermazioni provengono dal giornalista Gian Gavino Sulas a Live Non è la d’Urso. Bisogna tornare nel 2005 all’intervista del settimanale Oggi dove si legge come Benito Mussolini ebbe un figlio illegittimo con la moglie del proprietario di una tipografia di Predappio. Il figlio (che la donna chiamò Asvero), nonostante fosse di Mussolini, prese il cognome del marito di lei, Gravelli. Da grande Asvero Gravelli (figlio illegittimo di Benito Mussolini) ebbe una relazione con la giovane Lloyd ...

LoredanaBerte : Settant’anni e non sono ancora una Signora. #70Bertè - borghi_claudio : Rassegna stampa di @SkyTG24: 'impennata di decessi per coronavirus, sono 24 e sono una conseguenza dell'aumento est… - vitocrimi : A Del Debbio e alla sua trasmissione rimane una sola cosa da fare. Chiedere scusa a @beppe_grillo, vittima della lo… - Beppe112 : @AlessandroFagio @AlvisiConci Appunto. Non mi piace imputarla ad un governo. Non sono un fan di questo esecutivo ma… - dimikrokosmos : @dreamglw la parte peggiore è quando riascolti una canzone che avevi dedicato a qualcuno tempo prima e i sentimenti… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non una Filippo massacrato dai bulli: «Per i ragazzi picchiare è una moda» Corriere della Sera