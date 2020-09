Non aspetta il tampone e va scuola: intera classe del liceo vip di Milano in quarantena (Di lunedì 21 settembre 2020) Nella scuola considerata tra le più prestigiose ed elitarie di Milano, il Collegio san Carlo, un’intera classe è in quarantena. Si tratta di una quarta superiore e le lezioni si stanno svolgendo online già da qualche giorno. “Purtroppo ci ha chiamati l’Ats già dal secondo giorno dall’inizio delle scuole”, confermano dal collegio. “Una studentessa, al secondo giorno di scuola, è risultata positiva al tampone e il primo giorno di scuola era qui, per cui hanno dovuto mettere in isolamento fiduciario tutta la classe”. Dunque, presumibilmente, la ragazza aveva fatto il tampone prima di iniziare l’anno scolastico e senza attendere il risultato ... Leggi su tpi (Di lunedì 21 settembre 2020) Nellaconsiderata tra le più prestigiose ed elitarie di, il Collegio san Carlo, un’è in. Si tratta di una quarta superiore e le lezioni si stanno svolgendo online già da qualche giorno. “Purtroppo ci ha chiamati l’Ats già dal secondo giorno dall’inizio delle scuole”, confermano dal collegio. “Una studentessa, al secondo giorno di, è risultata positiva ale il primo giorno diera qui, per cui hanno dovuto mettere in isolamento fiduciario tutta la”. Dunque, presumibilmente, la ragazza aveva fatto ilprima di iniziare l’anno scolastico e senza attendere il risultato ...

