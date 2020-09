Morata in partenza per Torino: il video di El Chiringuito TV (Di lunedì 21 settembre 2020) Alvaro Morata è pronto a partire da Madrid, direzione Torino. A immortalare l’arrivo all’aeroporto della capitale spagnola è stata El Chiringuito Tv, che ha pubblicato il video sui propri canali social. Morata sempre più vicino alla Juventus. ¡IMAGEN @elChiringuitotv! Morata ya está en el AEROPUERTO para emprender RUMBO a TURÍN. @nicorodrigz ¡A las 12, @elChiringuitotv! pic.twitter.com/OVXBSHAlhK — El Chiringuito TV (@elChiringuitotv) September 21, 2020 Foto: Mundo Deportivo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 settembre 2020) Alvaroè pronto a partire da Madrid, direzione. A immortalare l’arrivo all’aeroporto della capitale spagnola è stata ElTv, che ha pubblicato ilsui propri canali social.sempre più vicino alla Juventus. ¡IMAGEN @eltv!ya está en el AEROPUERTO para emprender RUMBO a TURÍN. @nicorodrigz ¡A las 12, @eltv! pic.twitter.com/OVXBSHAlhK — ElTV (@eltv) September 21, 2020 Foto: Mundo Deportivo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

