Live non è la D'Urso, Asia Argento su Fabrizio Corona: "Non copulavo da tanto". Lui risponde con un video (Di lunedì 21 settembre 2020) Ha deciso di festeggiare i suoi 45 anni a Live Non è la D'Urso e di portare con sé, per la prima volta in tv, la figlia Anna Lou, 19 anni, nata dalla storia con Morgan. La dinamica è "tipica" dei programmi dursiani: la figlia ascolta la madre parlare di gossip e tutto si mescola in un grande bollitore di rivelazioni, sentimenti, privato. Asia Argento racconta la relazione con Fabrizio Corona: "Non copulavo da tanto. E' arrivato, mi ha messo sopra, sotto. Cosi ho visto davvero le stelle". Insomma, tra i due ci sarebbe stato un incontro di passione, cosa confermata dallo stesso Corona poco dopo che in un video messaggio dice alla festeggiata: "Non abbiamo avuto una storia ma abbiamo avuto un ...

