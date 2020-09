Le donne di quale segno zodiacale impiegano più tempo per riprendersi da una rottura amorosa? (Di lunedì 21 settembre 2020) Alcune donne appartenenti a determinati segni zodiacali hanno più difficoltà di altre a riuscire da una storia del passato e ad andare avanti con la loro vita. Mentre ce ne sono altre che riescono a superare totalmente indenni questi periodi e dimenticano facilmente i momenti trascorsi con il proprio ex, sanno lasciarsi facilmente il passato alle spalle. Volete sapere quali sono i segni che non riescono a staccarsi dalle vecchie relazioni e che continuano imperterriti a cercare un modo per riuscire a tornare con l’ex e quali invece voltano pagina con la semplicità con cui girerebbero la pagina di un libro? L’astrologia ci rivela che le donne di 2 segni zodiacali, in assoluto, hanno il primato nei rispettivi campi e sono i Pesci e L’Ariete. Foto: pixabay/Tumisu Le donne dei Pesci hanno davvero ... Leggi su virali.video (Di lunedì 21 settembre 2020) Alcuneappartenenti a determinati segni zodiacali hanno più difficoltà di altre a riuscire da una storia del passato e ad andare avanti con la loro vita. Mentre ce ne sono altre che riescono a superare totalmente indenni questi periodi e dimenticano facilmente i momenti trascorsi con il proprio ex, sanno lasciarsi facilmente il passato alle spalle. Volete sapere quali sono i segni che non riescono a staccarsi dalle vecchie relazioni e che continuano imperterriti a cercare un modo per riuscire a tornare con l’ex e quali invece voltano pagina con la semplicità con cui girerebbero la pagina di un libro? L’astrologia ci rivela che ledi 2 segni zodiacali, in assoluto, hanno il primato nei rispettivi campi e sono i Pesci e L’Ariete. Foto: pixabay/Tumisu Ledei Pesci hanno davvero ...

