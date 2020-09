Lazio, Muriqi positivo al Coronavirus (Di lunedì 21 settembre 2020) Vedat Muriqi è risultato positivo al Coronavirus. I tifosi della Lazio dovranno pazientare ancora un po’ di tempo prima di vedere il giocatore kosovaro indossare la maglia biancoceleste in campo. Muriqi il giorno della firma del contratto con la Lazio Inzaghi attende Muriqi “Il gigante” in arrivo dalla Turchia ha purtroppo contratto il virus. Qualche voce sul possibile contagio circolava già nei giorni scorsi: il giornalista turco Siyah Coraplilar era stato il primo a lanciare la notizia. Il tweet di Coraplilar recitava: “Gli auguriamo una pronta guarigione”. Dal club capitolino non arrivava però nessuna conferma o smentita. Si attendeva Muriqi a Formello già sabato ma in mattinata la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 21 settembre 2020) Vedatè risultatoal. I tifosi delladovranno pazientare ancora un po’ di tempo prima di vedere il giocatore kosovaro indossare la maglia biancoceleste in campo.il giorno della firma del contratto con laInzaghi attende“Il gigante” in arrivo dalla Turchia ha purtroppo contratto il virus. Qualche voce sul possibile contagio circolava già nei giorni scorsi: il giornalista turco Siyah Coraplilar era stato il primo a lanciare la notizia. Il tweet di Coraplilar recitava: “Gli auguriamo una pronta guarigione”. Dal club capitolino non arrivava però nessuna conferma o smentita. Si attendevaa Formello già sabato ma in mattinata la ...

