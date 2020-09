Ladro ucciso durante un tentato furto all’Eur | caccia al complice | ferito un carabiniere

(Di lunedì 21 settembre 2020)unall’Eur. Drammatico il bilancio della tentata rapina avvenuta all’aba di domenica, all’Eur Serafico, quartiere residenziale sulla Laurentina. Il militare ha esploso due colpi di pistola dopo che il suo collega era statodalcon unvite. Ilè riuscito a fuggire. Il malviventesarebbe un cittadino siriano di 56 anni con diversi precedenti. Unmorto e una Roma, nel quartiere Eur,un tentativo diin un palazzo. I fatti sono avvenuti nella notte tra il 19 e il 20 settembre in via Paolo Di Dono, ...

Era il luglio dello scorso anno quando il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega venne ucciso con 11 coltellate nel cuore della Capitale. Proprio questi gli istanti che potrebbero essere venuti in mente ...Un tentativo di furto è finito in tragedia ieri notte alla periferia sud di Roma. Un carabiniere ha esploso due colpi di pistola contro un uomo sorpreso nel cortile condominiale di uno stabile, dopo c ...ROMA È finito nel sangue il colpo fallito la scorsa notte all’interno di alcuni uffici in via Paolo Di Dono, all’Eur. Un carabiniere ha ucciso con due colpi di pistola un cittadino siriano di 56 anni, ...