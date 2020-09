La frecciata di Salvini a Meloni | «Se gli altri avessero preso i voti della Lega | avremmo vinto in Toscana»

(Di lunedì 21 settembre 2020) Non c’è un accenno di tono trionfalistico nella dichiarazionedopo le elezioni regionali 2020. L’unico cedimento alla voglia di trasmettere positività è la continua, martellante insistenza sul fatto che, al momento, il centrodestra governi 15 regioni su 20 in Italia. Un risultato che, tuttavia, secondo le previsionivigilia sarebbe dovuto essere ribaltato completamente, con la conquista di altre tre regioni per quanto riguarda il centrodestra: Matteo, infatti, aveva previsto un 7-0, finito poi 3-3 (con l’eccezioneValle D’Aosta che, però, ha un regime tutto particolare). LEGGI ANCHE > Alla fine, per la citofonata dia Bologna paga un carabiniere Dichiarazionee la ...

simone_dela : Frecciata a Salvini #ottoemezzo -

In 350 in piazza per Salvini, a Legnano a sostegno di Carolina Toia per le elezioni. Cori e due palloncini da una finestra contro i 49 milioni spariti nelle casse della Lega Trecentocinquanta persone ...Vincenzo De Luca, governatore della Campania, ha parlato nella sua consueta diretta su Facebook, non risparmiando una frecciata a Salvini. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato n ...