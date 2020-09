Inverno e Monteleone | tragico incidente nella notte | morta 27enne

(Di lunedì 21 settembre 2020), Pavia,, 21 settembre 2020 " Ilschianto è successo poco prima delle 3 di, sulla Sp17 a. Una Alfa Romeo Giulia, per cause ancora in fase di ...

AleRepossi : #Incidente nella notte a Inverno e Monteleone (#Pavia), muore una ragazza di 27 anni. Era un'infermiera di Sant'An… -

Ultime Notizie dalla rete : Inverno Monteleone

IL GIORNO

Inverno e Monteleone (Pavia), 21 settembre 2020 – Il tragico schianto è successo poco prima delle 3 di notte, sulla Sp17 a Inverno e Monteleone. Una Alfa Romeo Giulia, per cause ancora in fase di acce ...Tragedia sulla provinciale 17: la vettura ha colpito in pieno un palo della luce e si è ribaltata, feriti anche una giovane di Cavenago e il conducente 31enne. La vittima lavorava a Sant’Angelo Tragic ...iNVERNO. Tragedia nella notte nel centro di Monteleone, frazione di Inverno. Verso le tre in via Dante un'infermiera di 27 anni di Sant'Angelo lodigiano ha perso la vita e altri due colleghi, un uomo ...