Inter, visite mediche per Vidal: poi la firma sul contratto (Di lunedì 21 settembre 2020) MILANO - Arturo Vidal ha iniziato le visite mediche al Coni, poi le completerà all'Humanitas. Il centrocampista cileno firmerà in giornata il contratto che lo legherà all' Inter per due anni con una ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 21 settembre 2020) MILANO - Arturoha iniziato leal Coni, poi le completerà all'Humanitas. Il centrocampista cileno firmerà in giornata ilche lo legherà all'per due anni con una ...

MatteoBarzaghi : Vidal-Inter ?. C’è l’ok del Barcellona. Ultimi dettagli e poi viaggio, visite e firma. @SkySport @DiMarzio #Vidal - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Inter, è fatta per l'arrivo di Vidal Il cileno domani in Italia per le visite mediche #SkySport… - MatteoBarzaghi : #Vidal iniziate di prima mattina le visite mediche @SkySport #SkyCalciomercato #Inter - id7om_x : RT @MatteoBarzaghi: #Vidal iniziate di prima mattina le visite mediche @SkySport #SkyCalciomercato #Inter - zazoomblog : Vidal visite e firma con l’Inter: finalmente il Guerriero per Conte - #Vidal #visite #firma #l’Inter: -