I doni di Rossana

Roma - Addio a Rossana Rossanda: è morta nella notte a Roma la fondatrice de “Il manifesto”, oltre che scrittrice ed ex dirigente del PCI negli anni cinquanta e sessanta. Aveva 96 anni. E' stata una c ...“È morta nella notte a Roma la nostra Rossana Rossanda. Aveva 96 anni”. Lo fa sapere Il Manifesto, che aggiunge: “Ricorderemo la nostra fondatrice sul giornale in edicola martedì”. Nata a Pola il 23 a ...Nel saggio L’anno degli studenti (De Donato, 1968) Rossana Rossanda sostenne che la contestazione giovanile poteva «fungere da detonatore d’una più profonda esplosione sociale». Rossana Rossanda è mor ...