GfVip, il fratello di Balotelli risponde a Leali: "Non puoi dire 'negro', non lo tollero"

Fausto Leali sta facendo parlare di sè in questi primi giorni della quinta edizione del Grande fratello Vip. Dopo la frase di elogio al Duce, Leali ha pronunciato delle parole che non sono certo passate inosservate. Il cantante, riferendosi ad Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, ha detto: "Perché è negro non glielo facciamo l'applauso". Gli altri concorrenti hanno subito preso le distanze da questa frase razzista. Poi Leali ha provato a giustificarsi spiegando che "nero è il colore della pelle, negro la razza", ma a Enock ovviamente non è bastato. "Non devi usare quella parola. Se dici una cosa del genere vuol dire che lo pensi o che sei abituato a dirlo, noi ci battiamo per i diritti

