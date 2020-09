Equinozio d’autunno 2020, domani finisce l’estate (Di lunedì 21 settembre 2020) (foto: Getty Images)L’Equinozio di autunno 2020 sarà alle 15:31 della mattina di martedì 22 settembre, quando i raggi del Sole saranno perpendicolari all’asse di rotazione terrestre. Luce e ombra taglieranno idealmente la Terra a metà e avremo 12 ore di luce e 12 di buio. Nel nostro emisfero andiamo quindi in contro a una graduale diminuzione delle ore di luce mentre a sud dell’equatore avviene esattamente il contrario e l’estate si fa più vicina. Gli equinozi, ovvero quello d’autunno e quello di primavera, non si verificano sempre nello stesso giorno, dipendono infatti dall’inclinazione del nostro pianeta nella sua orbita attorno al Sole. (Immagine: wikipedia.org)In realtà l’Equinozio di autunno 2020 (come tutti gli equinozi) non è un ... Leggi su wired (Di lunedì 21 settembre 2020) (foto: Getty Images)L’di autunnosarà alle 15:31 della mattina di martedì 22 settembre, quando i raggi del Sole saranno perpendicolari all’asse di rotazione terrestre. Luce e ombra taglieranno idealmente la Terra a metà e avremo 12 ore di luce e 12 di buio. Nel nostro emisfero andiamo quindi in contro a una graduale diminuzione delle ore di luce mentre a sud dell’equatore avviene esattamente il contrario e l’estate si fa più vicina. Gli equinozi, ovvero quello d’autunno e quello di primavera, non si verificano sempre nello stesso giorno, dipendono infatti dall’inclinazione del nostro pianeta nella sua orbita attorno al Sole. (Immagine: wikipedia.org)In realtà l’di autunno(come tutti gli equinozi) non è un ...

SkyTG24 : Tutto quello che c'è da sapere sull'equinozio d'autunno - Corriere : Equinozio d’autunno 2020, perché quest’anno cade il 22 settembre? - paolopicone70 : Astronomia: occhi al cielo per osservare l'asteroide che annuncia l'equinozio d'autunno - carlopiana : @Euribor_Ghignai Oggi non è il primo giorno d'autunno. Che inizia o il 22 o il 23, cadendo da noi l'equinozio nel… - kittaroo : RT @tostoini: L'equinozio sarà pure domani, ma non so lì da voi, qui c'è tutto un improvviso e inequivocabile sentimento d'autunno come se… -

Ultime Notizie dalla rete : Equinozio d’autunno Cern, scoperto il Tetraquark, la nuova particella che spiega la «forza forte» Corriere della Sera