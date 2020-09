Elisabetta Gregoraci bacio casto al Gfvip: cosa è successo (Di lunedì 21 settembre 2020) Protagonista molto attesa dell’edizione del Grande Fratello Vip in corso Elisabetta Gregoraci è entrata nella casa di Cinecittà lo scorso venerdì rassicurando tutti sul suo ingresso. Ex conduttrice di Made in sud e reduce del programma musicale Battiti Live la Gregoraci si è detta felice di fare quest’esperienza da cui spera si vede la sua vera natura, quella senza filtri. Da quanto è entrata nella casa Elisabetta si è fatta subito notare, e non per le sue splendide forme e un fisico al top ma per il feeling immediato che ha avuto con Myriam Catania anche lei entrata nella seconda ondata. La Catania che come sappiamo è figlia di Rossella Izzo nota doppiatrice ha accettato di fare quest’esperienza nonostante sia mamma da poco, inoltre si è anche ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 21 settembre 2020) Protagonista molto attesa dell’edizione del Grande Fratello Vip in corsoè entrata nella casa di Cinecittà lo scorso venerdì rassicurando tutti sul suo ingresso. Ex conduttrice di Made in sud e reduce del programma musicale Battiti Live lasi è detta felice di fare quest’esperienza da cui spera si vede la sua vera natura, quella senza filtri. Da quanto è entrata nella casasi è fatta subito notare, e non per le sue splendide forme e un fisico al top ma per il feeling immediato che ha avuto con Myriam Catania anche lei entrata nella seconda ondata. La Catania che come sappiamo è figlia di Rossella Izzo nota doppiatrice ha accettato di fare quest’esperienza nonostante sia mamma da poco, inoltre si è anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci Elisabetta Gregoraci: "Nella relazione con Flavio ho sofferto tanto, gli errori più grandi li ha commessi lui” TGCOM Il bacio tra Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania

Le due concorrenti del "Grande Fratello Vip" si sono avvicinate.

Elisabetta Gregoraci, scoppia la bomba al GFVip: entrata col Coronavirus?

La rivelazione fatta sui social da Alessandro Roma, alias investigatoresocialofficial. Nei giorni scorsi Alessandro Roma ha diffuso alcuni scoop di gossip rivelatisi poi veri come per esempio la nuov ...

Andrea Zelletta: "Non riesco ad aprirmi"

In un momento di confidenze Andrea dice a Elisabetta che non ha ancora trovato il momento giusto per aprirsi con gli altri Piccole confessioni tra Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta. Il modello am ...

