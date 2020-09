Discovery-Mediaset, l’ipotesi di fusione non convince il Biscione (Di lunedì 21 settembre 2020) John Malone, gruppo Discovery Tra Discovery e Mediaset ci sono stati abboccamenti per un’ipotesi di fusione. E il primo passo -risalente all’estate 2019- lo avrebbe fatto John Malone, azionista di riferimento del gruppo che controlla anche Eurosport. Ne hanno dato notizia alcuni quotidiani economici, tra cui Il Sole 24 Ore e Le Figaro, riferendosi però ad un’eventuale progetto che al momento risulta congelato, soprattutto dalle parti di Cologno. Secondo quanto riporta la stampa finanziaria, una banca d’affari avrebbe fatto da intermediario nei contatti tra Discovery e Mediaset per la valutazione di un possibile ingresso di Fininvest nelle attività europee del gruppo americano. Eventualità che -in linea teorica e al netto delle valutazioni ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 21 settembre 2020) John Malone, gruppoTraci sono stati abboccamenti per un’ipotesi di. E il primo passo -risalente all’estate 2019- lo avrebbe fatto John Malone, azionista di riferimento del gruppo che controlla anche Eurosport. Ne hanno dato notizia alcuni quotidiani economici, tra cui Il Sole 24 Ore e Le Figaro, riferendosi però ad un’eventuale progetto che al momento risulta congelato, soprattutto dalle parti di Cologno. Secondo quanto riporta la stampa finanziaria, una banca d’affari avrebbe fatto da intermediario nei contatti traper la valutazione di un possibile ingresso di Fininvest nelle attività europee del gruppo americano. Eventualità che -in linea teorica e al netto delle valutazioni ...

Giornata nera per le Borse europee all'inizio delle settimana, in linea con le perdite accusate dalle Piazze asiatiche in una giornata caratterizzata da volumi ridotti a causa della chiusura di Tokyo ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 set - Mediaset sotto i riflettori a Piazza Affari dopo le indiscrezioni del Sole 24 Ore dei giorni scorsi sull'interesse di Discovery per il Biscione. I tit ...

Gli esiti del voto peseranno sullo sviluppo del progetto Rete unica mentre Tim ribadisce il suo ruolo centrale e Macquarie accelera su OpenFiber Il passaggio elettorale difficilmente sarà privo di imp ...

