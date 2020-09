D’Alema: «Grazie alle sue critiche il Pci riuscì a misurarsi con il Sessantotto» (Di lunedì 21 settembre 2020) «Rimasi assolutamente ammaliato dal fascino freddo, aristocratico di questa donna di straordinaria e finissima intelligenza». Fascinazione che ha quasi i contorni della seduzione, quella esercitata dall’allora deputata comunista Rossana Rossanda nei riguardi di un 18enne Massimo D’Alema, fresca matricola universitaria che si sarebbe poi «legato politicamente all’esperienza del manifesto rivista fino a che non si consumò la rottura col partito». In che occasione hai conosciuto Rossana Rossanda? Era la fine del 1967. Io ero uno studente appena iscritto al primo … Continua L'articolo D’Alema: «Grazie alle sue critiche il Pci riuscì a misurarsi con il Sessantotto» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 21 settembre 2020) «Rimasi assolutamente ammaliato dal fascino freddo, aristocratico di questa donna di straordinaria e finissima intelligenza». Fascinazione che ha quasi i contorni della seduzione, quella esercitata dall’allora deputata comunista Rossana Rossanda nei riguardi di un 18enne Massimo D’Alema, fresca matricola universitaria che si sarebbe poi «legato politicamente all’esperienza del manifesto rivista fino a che non si consumò la rottura col partito». In che occasione hai conosciuto Rossana Rossanda? Era la fine del 1967. Io ero uno studente appena iscritto al primo … Continua L'articolo D’Alema: «sueil Pci riuscì acon il» proviene da il manifesto.

