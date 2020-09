Coronavirus, tampone obbligatorio per chi arriva dalla Francia (Di lunedì 21 settembre 2020) Coronavirus, scatta l’obbligo del tampone per chiunque arriverà dalla Francia. Ad annunciarlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza. Ecco i motivi di tale provvedimento. Coronavirus, scatta il tampone obbligatorio… L'articolo Coronavirus, tampone obbligatorio per chi arriva dalla Francia proviene da . Leggi su inews24 (Di lunedì 21 settembre 2020), scatta l’obbligo delper chiunque arriveràFrancia. Ad annunciarlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza. Ecco i motivi di tale provvedimento., scatta il… L'articoloper chiFrancia proviene da .

TgLa7 : #Coronavirus: Speranza,obbligo tampone da Parigi e aree Francia - fanpage : Obbligo di tampone o test molecolare per i cittadini che arrivano in Italia provenienti da Parigi e altre aree dell… - RaiNews : Finora, tutti quelli che erano stati a contatto con un 'positivo', potevano tornare in classe soltanto in presenza… - lukealb : Italia. Il ministro della Salute Speranza: “Obbligo di tampone per chi proviene da Parigi o da altre aree della Fra… - proietta : RT @fanpage: Obbligo di tampone o test molecolare per i cittadini che arrivano in Italia provenienti da Parigi e altre aree della Francia c… -