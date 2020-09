Coronavirus, nuove restrizioni in arrivo in Gran Bretagna: "Punto critico" (Di lunedì 21 settembre 2020) LONDRA, Inghilterra, - La tendenza dei contagi da Coronavirus è tornata a essere negativa nelle ultime settimane, sulla scia di quella di altri Paesi, e l'isola è a " un Punto critico ". Lo sostengono ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 21 settembre 2020) LONDRA, Inghilterra, - La tendenza dei contagi daè tornata a essere negativa nelle ultime settimane, sulla scia di quella di altri Paesi, e l'isola è a " un". Lo sostengono ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuove Coronavirus, nuove restrizioni in arrivo in Gran Bretagna: "Punto critico" Corriere dello Sport Ultim’Ora COVID: 1 nuovo decesso e 2 contagi in provincia di Taranto. 50 in Puglia

Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi domenica 20 settembre 2020 in Puglia, sono sta ...

Coronavirus: nuove restrizioni in mezza Europa, risalgono i decessi. E in Italia si va alle urne… senza scrutatori

In Spagna si è raggiunta quasi la cifra di 300 positivi per 100mila abitanti. La Francia raddoppia i morti rispetto alla scorsa settimana. Tutto il vecchio continente è vittima della temuta seconda on ...

Coronavirus: un caso a Piana degli Albanesi e il sindaco chiude le scuole

12:05Coronavirus: un caso a Piana degli Albanesi e il sindaco chiude le scuole 12:05In auto, in moto e in tram per comprare la droga allo Sperone: arrestato un pusher a Palermo 12:04Al Teatro Libero d ...

