Conte più saldo ma più guardingo Il premier fa i conti col pressing di Zingaretti e con le richieste di rimpasto

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 21 settembre 2020) L’unica analisi che filtra da palazzo Chigi alle sei e mezza del pomeriggio, quando l’esito del combinato disposto referendum-Regionali è ormai segnato, è quasi tutta improntata sulla dimensione istituzionale. Ecco cosa riferiscono le fonti che danno forma al pensiero di Giuseppe: “Gli italiani hanno offerto una grande testimonianza di partecipazione democratica sia per quel che riguarda il quesito referendario sia per le competizioni elettorali territoriali”. Equilibrismo perfetto tra le vittorie che pochi minuti prima si erano autointestate 5 stelle e Pd. Ma è l’ultimo passaggio a mettere in luce la necessità del: ”È giusto che siano gli esponenti delle forze di maggioranza ad esprimersi per primi”.non incassa in pubblico ...