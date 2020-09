Con Galaxy S21 Samsung sfiderà iPhone 12: nuovo riconoscimento facciale in arrivo? (Di lunedì 21 settembre 2020) Dovrebbe essere il mese di febbraio del prossimo anno quello scelto da Samsung per andare ad annunciare in via ufficiale il suo Galaxy S21, chiamato da alcuni anche Galaxy S30. Un dispositivo sicuramente in cantiere nelle laboriose fucine del colosso di Seul, e che dovrebbe equipaggiare una grande batteria e una scheda tecnica in grado di garantire prestazioni al momento quasi insuperabili, con addirittura una fotocamera da 108 megapixel. Questo almeno a giudicare dai primi rumor apparsi in rete nella giornata di ieri, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo dedicato. E a cui oggi si affiancano ulteriori informazioni, per altro piuttosto golose. Come segnalato dalla redazione di Let’s Go Digital, un nuovo brevetto pubblicato in rete dimostra infatti che Samsung potrebbe includere un ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 21 settembre 2020) Dovrebbe essere il mese di febbraio del prossimo anno quello scelto daper andare ad annunciare in via ufficiale il suoS21, chiamato da alcuni ancheS30. Un dispositivo sicuramente in cantiere nelle laboriose fucine del colosso di Seul, e che dovrebbe equipaggiare una grande batteria e una scheda tecnica in grado di garantire prestazioni al momento quasi insuperabili, con addirittura una fotocamera da 108 megapixel. Questo almeno a giudicare dai primi rumor apparsi in rete nella giornata di ieri, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo dedicato. E a cui oggi si affiancano ulteriori informazioni, per altro piuttosto golose. Come segnalato dalla redazione di Let’s Go Digital, unbrevetto pubblicato in rete dimostra infatti chepotrebbe includere un ...

