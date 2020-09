Cagliari, Godin è arrivato a Villa Stuart (Di lunedì 21 settembre 2020) Diego Godin è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche con il Cagliari Diego Godin, partito nel primo pomeriggio da Milano dall’aeroporto di Linate, è arrivato a Villa Stuart dove ora sosterrà tutte le visite mediche del caso con il Cagliari. Il difensore uruguaiano è stato accolto da alcuni rappresentati del club sardo. Superate le visite mediche, il difensore tornerà a Milano prima di volare nuovamente direzione Sardegna per cominciare la sua avventura con il Cagliari. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Diegoper sostenere le visite mediche con ilDiego, partito nel primo pomeriggio da Milano dall’aeroporto di Linate, èdove ora sosterrà tutte le visite mediche del caso con il. Il difensore uruguaiano è stato accolto da alcuni rappresentati del club sardo. Superate le visite mediche, il difensore tornerà a Milano prima di volare nuovamente direzione Sardegna per cominciare la sua avventura con il. Leggi su Calcionews24.com

