Ballando con le stelle: ballerino trasportato d'urgenza in ospedale. Lo stanno operando (Di lunedì 21 settembre 2020) Fonti vicine a Fanpage.it confermano la notizia emerse nelle ultime ore secondo cui Raimondo Todaro sarebbe stato ricoverato d'urgenza a causa di un'appendicite. Il ballerino di Ballando con le stelle, in coppia con Elisa Isoardi, potrebbe non essere presente nel corso della prossima puntata dello show condotto da Milly Carlucci. Raimondo Todaro portato d'urgenza in ospedale Stando a quanto rivelano fonti vicine a Fanpage.it il ballerino si sta sottoponendo adesso all'operazione, sarà la conduttrice del programma a decidere il da farsi per la seconda puntata di Ballando con le stelle che andrà in onda sabato 26 settembre in prima serata. Se gli autori del programma dovessero decidere di sostituirlo, Elisa Isoardi sarà quindi costretta a ballare ...

