40 anni di Nobile di Montepulciano “DOCG”

Leggi su vinonews24

(Di lunedì 21 settembre 2020) Il 2020 è il quarto decennale della prima Denominazione di origine controllata e Garantita, che guarda al futuro ripartendo dalla sua storia. Quarantafa l’allora Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste rilasciava la prima fascetta volta a identificare una denominazione vinicola come ‘garantita’, aprendo di fatto una nuova era per il vino italiano. A conseguirla era una bottiglia didi. Proprio questo significativoversario è il momento scelto dal Consorzio per tracciare un bilancio sul proprio passato, passo giudicato essenziale per la programmazione del relativo futuro. Sulla scorta del claim “Il futuro del Vinosta nella sua storia” il Consorzio ha infatti affrontato un percorso condiviso con la propria base ...